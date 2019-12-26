Пожар в Одессе: идентифицировали последнюю жертву пожара — ученого-биолога, фото — Википедия

https://racurs.ua/n131307-v-odesse-identificirovali-poslednuu-jertvu-pojara-uchenogo-biologa.html

Ракурс

Во время пожара в одесском институте, которая произошел 4 декабря, трагически погиб выдающийся украинский ученый Борис Александров.

Его тело опознали в Одессе, Александров стал последним идентифицированным погибшим в пожаре в колледже на Троицкой. Всего во время этой трагедии погибло 16 человек.

Александров был директором Института морской биологии НАН Украины, имел звание доктора биологических наук, был профессором, членом-корреспондентом НАН Украины. Он исследовал прибрежные экосистемы Черного моря. С 1994 года и до 2014 года был руководителем Одесского филиала Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского НАН Украины, впоследствии возглавил Институт морской биологии НАН Украины. В 2015 году был избран членом-корреспондентом Академии наук.

Похоронят Александрова 27 декабря, прощаться с ним будут на биологическом факультете Одесского национального университета, сообщает «Думская».

Сегодня в Одессе похоронят студенток экономического колледжа Екатерину Пьяночкину и Юлию Маркину. Им было только по 16 лет.

«Ракурс» сообщал, что эксперты установили, как начинался пожар в одесском институте.