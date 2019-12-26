Война на Донбассе: елку из снарядов и мин российских наемников собрали военные под Мариуполем, фото — ООС

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Украинские военные, удерживающие позиции на Мариупольском направлении, собрали перед праздниками специфическую елку. Новогоднее украшение они соорудили из снарядов, гранат и мин, которыми их обстреливают российские наемники.

Остатки боеприпасов, которые ежедневно прилетают от врага, армейцы превратили в импровизированное новогоднее дерево высотой почти два метра.

Это боеприпасы, которые запрещены минскими соглашениями. Чтобы собрать елку, мы потратили только 20 минут. Если бы нужно было построить елку высотой 10 м, мы бы потратили на сбор остатков вражеских боеприпасов не более четырех часов, — сообщил в видео, которое распространило командование операции Объединенных сил, офицер одной из воинских частей.

Своеобразный новогодний подарок украинские военные готовы передать боевикам на определенном ими участке линии фронта на Приазовье.

Напомним, что 20 декабря на Донбассе террористы, контролируемые Российской Федерацией, применили против сил ООС лазерное оружие.