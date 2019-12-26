Війна на Донбасі: ялинку зі снарядів і мін російських найманців зібрали військові під Маріуполем, фото — ООС

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Українські військові, що утримують позиції на Маріупольському напрямку, зібрали перед святами специфічну ялинку. Новорічну прикрасу вони спорудили зі снарядів, гранат і мін, якими їх обстрілюють російські найманці.

Залишки боєприпасів, які щодня прилітають від ворога, армійці перетворили на імпровізоване новорічне дерево заввишки майже два метри.

Це боєприпаси, які заборонені мінськими угодами. Щоб зібрати ялинку, ми витратили тільки 20 хвилин. Якби треба було побудувати ялинку заввишки 10 м, ми б витратили на збирання залишків ворожих боєприпасів не більше 4 годин, — повідомив у відео, яке розповсюдило командування операції Об'єднаних сил, офіцер однієї із військових частин.

Своєрідний новорічний подарунок українські військові готові передати бойовикам на визначеній ними ділянці лінії фронту на Приазов’ї.

Нагадаємо, що 20 грудня На Донбасі терористи, контрольовані Російською Федерацією, застосували проти сил ООС лазерну зброю.