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Війна на Донбасі: ялинку зі снарядів і мін російських найманців зібрали військові під Маріуполем, фото — ООС

Ялинку зі снарядів і мін російських найманців зібрали військові під Маріуполем (ФОТО, ВІДЕО)

26 гру 2019, 08:40
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Українські військові, що утримують позиції на Маріупольському напрямку, зібрали перед святами специфічну ялинку. Новорічну прикрасу вони спорудили зі снарядів, гранат і мін, якими їх обстрілюють російські найманці.

Залишки боєприпасів, які щодня прилітають від ворога, армійці перетворили на імпровізоване новорічне дерево заввишки майже два метри.

Війна на Донбасі: ялинку зі снарядів і мін російських найманців зібрали військові під Маріуполем, фото — ООС

Це боєприпаси, які заборонені мінськими угодами. Щоб зібрати ялинку, ми витратили тільки 20 хвилин. Якби треба було побудувати ялинку заввишки 10 м, ми б витратили на збирання залишків ворожих боєприпасів не більше 4 годин, — повідомив у відео, яке розповсюдило командування операції Об'єднаних сил, офіцер однієї із військових частин.

Своєрідний новорічний подарунок українські військові готові передати бойовикам на визначеній ними ділянці лінії фронту на Приазов’ї.

Війна на Донбасі: ялинку зі снарядів і мін російських найманців зібрали військові під Маріуполем, фото — ООС

Нагадаємо, що 20 грудня На Донбасі терористи, контрольовані Російською Федерацією, застосували проти сил ООС лазерну зброю.

Джерело: Ракурс


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