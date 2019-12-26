Адвокат Кузьменко опублікував повну версію розмови своєї клієнтки про Звіробій, фото — Депо

https://racurs.ua/ua/n131305-advokat-uliyi-kuzmenko-opublikuvav-povnu-versiu-rozmovy-svoieyi-kliientky-pro-zvirobiy-dokument.html

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Адвокат дитячого хірурга Юлії Кузьменко, яку підозрюють у виконанні вбивства журналіста Михайла Шеремета, опублікував повну версію розмови свого клієнта, у якій йдеться про волонтера Марусю Звіробій.

Захисник Владислав Добош у Фейсбук пояснив, що робить це з метою, аби суспільство знало про справжню суть телефонного діалогу його підзахисної з «особою Т», про який правоохоронці розповіли на брифінгу в МВС щодо розслідування убивства Шеремета.

Було публічно відкрито розмову Юлії Кузьменко з «особою Т», в якій йдеться про Марусю Звіробій. Нібито Юля щось страшне задумує проти Марусі та її діток! А тепер увага, розшифровка розмови з контекстом, в якому про це говорилося. І нехай мені хтось скаже, що це не політична справа і не розправа, — прокоментував копії матеріалів справи Добош.

Він переконує, що слідство на брифінгу та в суді по-своєму інтерпретує слова Кузьменко щодо волонтера Звіробій. Добош вважає, що клієнт розповідав про пошуки новою владою «сакральної жертви і про те, як суспільство це сприймає".

Минулого тижня апеляційний суд не задовольнив клопотання захисту про зміну запобіжного заходу Кузьменко. Вона, як і ветеран АТО та музикант Андрія Riffmaster Антоненко, залишилася під арештом до 8 лютого. У справі вбивства Шеремета військова медсестра Яна Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.