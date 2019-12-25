Механік зіграв Jingle Bells на гайкових ключах. Скріншот: YouTube

https://racurs.ua/ua/n131304-avtomehanik-zigrav-jingle-bells-na-gaykovyh-kluchah-video.html

Ракурс

Різдвяну мелодію Jingle Bells у Сполучених Штатах Америки зіграли на гайкових ключах.

Новорічним настроєм себе та користувачів інтернету спробував зарядити автомеханік Брандо Андерсон із штату Міннесота. Чоловік розклав у ряд гайкові ключі різного розміру і, як на металофоні, зіграв Jingle Bells. Відео цього він опублікував на власному каналі в YouTube.

На каналі в американця всього 154 підписники, однак його виконання святкової мелодії вже переглянули понад 5,6 тис. користувачів. Цей ролик Андерсон записав у власному гаражі в місті Ок-Гров.

У коментарях відзначають незвичайну гру на ключах й наголошують, що в залежності від розміру ключі звучать по-різному при ударі об бетонну підлогу.

Нагадаємо, вболівальники берлінського футбольного клубу «Уніон» вже 16 років поспіль зустрічають Різдво на клубному стадіоні «Старе лісництво». Фанати співають колядки напередодні Святвечора за католицькою традицією.