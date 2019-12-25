Механик сыграл Jingle Bells на гаечных ключах. Скриншот: YouTube

https://racurs.ua/n131304-avtomehanik-sygral-jingle-bells-na-gaechnyh-kluchah-video.html

Ракурс

Рождественскую мелодию Jingle Bells в Соединенных Штатах Америки сыграли на гаечных ключах.

Новогодним настроением себя и пользователей интернета попытался зарядить автомеханик Брандо Андерсон из штата Миннесота. Мужчина разложил в ряд гаечные ключи разного размера и, как на металлофоне, сыграл Jingle Bells. Видео он опубликовал на собственном канале в YouTube.

На канале у американца всего 154 подписчика, однако его исполнение праздничной мелодии уже пересмотрели более 5,6 тыс. пользователей. Этот ролик Андерсон записал в собственном гараже в городе Ок-Гров.

В комментариях отмечают необычную игру на ключах и подчеркивают, что в зависимости от размера ключи звучат по-разному при ударе о бетонный пол.

Напомним, болельщики берлинского футбольного клуба «Унион» уже 16 лет подряд встречают Рождество на клубном стадионе «Старое лесничество». Фанаты поют колядки накануне Рождества по католической традиции.