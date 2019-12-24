Колядки на футболе: в Берлине фанаты ежегодно встречают Рождество на стадионе, фото — "Унион"

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Ракурс

Болельщики берлинского футбольного клуба «Унион» уже 16 лет подряд встречают Рождество на клубном стадионе «Старое лесничество».

Вечером 23 декабря арена на окраине немецкой столицы, районе Кепеник, была до отказа заполнена людьми. Фанаты «Униона» пришли на стадион в этот раз не для просмотра футбольного матча, а чтобы вместе петь колядки накануне Сочельника по католической традиции.

Вчера на «Старом лесничестве» собралось около 30 тыс. человек. Они размещались и на трибунах, и на футбольном газоне, посреди которого стояла сцена. Праздничное действо вел пресс-секретарь «Униона» Кристиан Арбайтн, на сцену поочередно поднимались болельщики, которые читали собственные стихи, играли на музыкальных инструментах известные праздничные мелодии, пели колядки. Большинство песен арена пела вместе.

Традиция собираться накануне Рождества на стадионе родилась среди болельщиков «Униона» в 2003 году. Тогда один из фан-клубов случайно пришел на арену. Настроение фанатов было подавленным — «Унион» из восточной части Берлина имел шансы вылететь в третью лигу немецкого футбола.

Один из активистов фан-движения Торстен Ейзенбейзер предложил собраться на стадионе перед Рождеством, чтобы создать теплую атмосферу и согреть друг друга эмоциями. Торстен распечатал несколько десятков страниц с текстами рождественских колядок, другие принесли печенье, глинтвейн и свечи.

В следующем году клуб поддержал эту инициативу. Очень быстро на стадионе начали собираться несколько тысяч болельщиков команды. В 2012 году мест оказалось меньше, чем желающих совместно поколядовать. В следующем году «Унион» ввел символическую плату (5−10 евро) за билеты, но, например, в этом году все билеты на колядки разлетелись за считанные часы.

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