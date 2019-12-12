Новогодние новости: пара из Германии установила в доме 350 елок, фото — Morgenpost

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Ракурс

Супруги из Германии установили оригинальный новогодний мировой рекорд. В ихнем доме уместились 350 новогодних елок. Для декорирования использовали 42 тыс. шаров и 300 гирлянд.

Сюзанна и Томас Еромины из городка Ринтель (близ Гамбурга) начинают готовиться к установлению мирового рекорда еще в конце августа, сообщает Morgenpost. В это время в небольшом доме площадью около 100 кв. м пара начинает устанавливать елки.

В этом году им второй раз подряд вручили награду за наибольшее в мире количество рождественских елок в одном месте. Этот рекорд зафиксировал представитель Института рекордов Германии, который лично пересчитал новогодние деревья.

В прошлом году супруги также получили сертификат о новогоднем рекорде. Дома они установили 316 елок. В этом году для нового рекорда им пришлось использовать более 42 тыс. рождественско-новогодних безделушек и 300 гирлянд. Кроме традиционных шаров, некоторые деревья украшают игрушками и фигурами героев кинофильмов. Каждое дерево имеет свой уникальный стиль декора.

Все эти новогодние аксессуары хранятся в отдельном помещении, пока в конце лета Еромины не начинают украшение деревьев. Чтобы установить новогодние елки, они используют все комнаты дома, даже ванную.

Еромины называют свою коллекцию «Рождеством чудес Нижней Саксонии» и предлагают туристам экскурсии в своем доме. Движущей силой их тандема является глава семейства 53-летний Томас Еромин. Он шеф-повар. Томас обещает, что в 2020 году елок в его доме будет еще больше.