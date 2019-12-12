Новорічні новини: пара з Німеччини встановила в будинку 350 ялинок, фото — Morgenpost

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Подружжя з Німеччини встановило оригінальний новорічний світовий рекорд. У них в оселі вмістилося 350 новорічних ялинок. Їх прикрасили 42 тис. кульок і 300 гірляндами.

Сюзанна і Томас Єроміни із містечка Рінтель (поблизу Гамбурга) починають готуватися до встановлення світового рекорду ще наприкінці серпня, повідомляє Morgenpost. У невеликому будинку площею приблизно 100 кв. м пара розпочинає встановлювати ялинки.

Цього року їм вдруге поспіль вручили нагороду за найбільшу у світі кількість різдвяних ялинок в одному місці. Цей рекорд зафіксував представник Інституту рекордів Німеччини, який особисто порахував новорічні дерева.

Торік подружжя також отримало сертифікат на новорічний рекорд. Вдома вони встановили 316 ялинок. Цього року для нового рекорду їм довелося використати понад 42 тис. різдвяно-новорічних дрібничок і 300 гірлянд. Окрім традиційних кульок, деякі дерева прикрашають також іграшки і фігури героїв кінофільмів. Кожне дерево має свій унікальний стиль декору.

Усі ці новорічні аксесуари зберігаються в окремому приміщенні, допоки наприкінці літа Єроміни не розпочинають прикрашання дерев. Щоб встановити дерева, вони використовують усі кімнати будинку, навіть ванну.

Єроміни називають свою колекцію «Різдвом чудес Нижньої Саксонії» і пропонують туристам екскурсії у своєму будинку. Рушійною силою їхнього тандему є глава сімейства 53-річний Томас Єромін. Він шеф-кухар. Томас обіцяє, що у 2020 році ялинок у його будинку побільшає.