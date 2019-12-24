Колядки на футболі: у Берліні фанати щороку зустрічають Різдво на стадіоні, фото — "Уніон"

https://racurs.ua/ua/n131273-kolyadky-na-futboli-u-berlini-fanaty-schoroku-zustrichaut-rizdvo-na-stadioni-foto-video.html

Ракурс

Вболівальники берлінського футбольного клубу «Уніон» вже 16 років поспіль зустрічають Різдво на клубному стадіоні «Старе лісництво».

Увечері 23 грудня арена на околиці німецької столиці, районі Кьопенік, була вщерть заповнена людьми. Фанати «Уніона» прийшли на стадіон цього разу не задля перегляду футбольного матчу, а щоб разом поспівати колядки напередодні Святвечора за католицькою традицією.

Учора на «Старе лісництво» зібралося приблизно 30 тис. людей. Вони розміщувалися і на трибунах, і на футбольному газоні, посеред якого стояла сцена. Святкове дійство вів прес-секретар «Уніона» Крістіан Арбайтн, на сцені почергово піднімалися вболівальники, які читали власні вірші, грали на музичних інструментах відомі святкові мелодії, співали колядки. Більшість пісень арена співала разом.

Традиція збиратися напередодні Різдва на стадіоні народилася серед вболівальників «Уніону» у 2003 році. Тоді один із фан-клубів випадково прийшли на арену. Їхній настрій був пригніченим оскільки «Уніон» зі східної частини Берліна мав шанси вилетіти у третю лігу німецького футболу.

Один з активістів фан-руху Торстен Ейзенбейзер запропонував зібратися на стадіоні перед Різдвом, щоб створити теплу атмосферу і зігріти одне одного теплими емоціями.

Торстен роздрукував кілька десятків листів з текстами різдвяних колядок, інші принесли печиво, глінтвейн і свічки.

Наступного року клуб підтримав цю ініціативу. Дуже швидко на стадіоні почали збиратися декілька тисяч вболівальників команди. У 2012 році місць виявилося менше, ніж охочих спільно поколядувати. Наступного року «Уніон» запровадив символічну плату (5−10 євро) за квитки, але, наприклад, у цьому році всі квитки на колядки розлетілися за лічені години.

Раніше «Ракурс» розповідав, що подружжя з Німеччини встановило оригінальний новорічний світовий рекорд. У них в оселі вмістилося 350 новорічних ялинок. Їх прикрасили 42 тис. кульок і 300 гірляндами.