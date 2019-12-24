З гранатою у суд: у Харкові до Феміди прийшли із Ф-1, фото — "Дзеркало тижня"

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Ракурс

У Харкові до будівлі суду прийшли із гранатою Ф-1. Інцидент стався 24 грудня в Господарському суді Харківської області.

Предмет, схожий на бойову гранату Ф-1, вилучили співробітники Служби судової охорони. Чоловік намагався пронести боєприпаси до будівлі суду, повідомляє «Судова влада».

Судові охоронці вилучили Ф-1 і викликали на місце події наряд поліції та вибухо-технічну службу.

Нацполіція повідомляла, що вчора на проспекті Науки у Харкові двірник знайшов у дворі багатоповерхового житлового будинку гранату РГД.

У березні «Ракурс» повідомляв, що у Києві невідомі обстріляли стіну і вікна другого та третього поверхів Голосіївського районного суду. Обстріл вівся по тій частині будівлі, де розташовані кабінети суддів. Напад пов’язували із професійною діяльністю співробітників суду.