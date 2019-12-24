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Ракурс
С гранатой в суд: в Харькове к Фемиде пришли с Ф-1, фото — "Зеркало недели"

С гранатой в суд: в Харькове к Фемиде пришли с Ф-1 (ФОТО)

24 дек 2019, 19:32
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В Харькове в здание суда пришли с гранатой Ф-1. Инцидент произошел 24 декабря в Хозяйственном суде Харьковской области.

Предмет, похожий на боевую гранату Ф-1, изъяли сотрудники Службы судебной охраны. Мужчина пытался пронести боеприпасы в здание суда, сообщает «Судебная власть».

С гранатой в суд: в Харькове к Фемиде пришли с Ф-1, фото — "Судебная власть"

Судебные охранники изъяли Ф-1 и вызвали на место происшествия наряд полиции и взрыво-техническую службу.

Нацполиция сообщала, что вчера на проспекте Науки в Харькове дворник нашел во дворе многоэтажного жилого дома гранату РГД.

В марте «Ракурс» сообщал, что в Киеве неизвестные обстреляли стену и окна второго и третьего этажей Голосеевского районного суда. Обстрел велся по той части здания, где расположены кабинеты судей. Нападение связывали с профессиональной деятельностью сотрудников суда.

Источник: Ракурс


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