Государственный долг. Фото: rozumna-sila.org

https://racurs.ua/n131271-gosudarstvennyy-dolg-ukrainy-v-nacionalnoy-valute-snizilsya-v-noyabre-minfin.html

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Совокупный государственный долг Украины в ноябре 2019 года снизился. За месяц размер государственного долга и гарантированного государством долга, рассчитанного в национальной валюте, уменьшился на 2,67% по сравнению с октябрем.

В денежном выражении совокупный государственный долг составляет 1,99 трлн грн. Это самый низкий уровень долга за последние два года, сообщает Министерство финансов Украины.

В долларовом эквиваленте совокупный долг Украины вырос на 1,2% и составляет 82,83 млрд долл.

С начала года государственный и гарантированный государством долг в национальной валюте уменьшился на 8,19%, а в долларовом эквиваленте вырос на 5,75%. На колебание суммы государственного долга оказало большое влияние укрепление национальной валюты.

В ноябре расходы государственного бюджета по погашению государственного долга составили 19,8 млрд грн, по обслуживанию — 16,8 млрд грн.