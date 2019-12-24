Судья Конституционного суда Мельник внезапно подал в отставку, фото — "Судебно-юридическая газета"

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Ракурс

Судья Конституционного суда Украины Николай Мельник 24 декабря подал в отставку.

О его таком внезапном решении сегодня сообщило УНИАН со ссылкой на источник в суде. Официальное подтверждение этой информации на сайте КСУ пока отсутствует.

Собеседник агентства отметил, что Конституционный суд уволил Мельника во время специального пленарного заседания. Мельник ушел в отставку по собственному желанию, написав соответствующее заявление. О причинах, побудивших судью сложить полномочия, не сообщается.

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины Николай Мельник был назначен на должность судьи КСУ Верховной Радой 13 марта 2014 года.

С мая 2012 года он был членом Конституционной Ассамблеи. В начале декабря 2013 года подал заявление о выходе из нее в связи с отказом политического руководства государства от евроинтеграционного курса развития Украины и кровавым избиением участников мирной акции 30 ноября 2013 года на Майдане в Киеве.

В мае этого года в КСУ изменился глава. Судьи большинством голосов проголосовали за увольнение Станислава Шевчука. В ноябре «Ракурс» сообщал о принесении присяги вновь назначенными судьями Конституционного суда Петром Филюком и Галиной Юровской. Их путем тайного голосования избрали судьями КСУ 29 и 30 октября на внеочередном съезде судей Украины.