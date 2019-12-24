Газовые контракты подготовлены: «Нафтогаз» назвал дату подписания

ГТС. Фото: pravdainform.com.ua

https://racurs.ua/n131269-gazovye-kontrakty-podgotovleny-naftogaz-nazval-datu-podpisaniya.html

Ракурс

Газовые контракты полностью подготовлены «Нафтогазом». Также украинская сторона подготовила проекты контрактов, предусматривающих оплату российской стороной 3 млрд долл. согласно решению Стокгольмского арбитражного суда. В «Нафотгазе» рассчитывают, что контракты будут подписаны российской стороной 27 декабря.

Об этом в своем Facebook сообщал коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Витренко уточнил, что 26 декабря состоится встреча представителей «Нафтогаза» и «Газпрома», на которой окончательно будут оговорены все условия контрактов. Российская сторона также подготовит свои варианты договоров. Поэтому в ходе встречи будет составлен совместный вариант договора, в котором будут учтены пожелания двух сторон.

Витренко отметил, что «Нафтогаз» не будет идти на сплошные уступки при составлении общего договора и не допустит сдачи национальных интересов. Чиновник надеется, что до пятницы договор будет составлен и подписан сторонами. При необходимости, представители «Нафтогаза» будут работать и на выходных.

Витренко добавил, что сделает все от него зависящее, чтобы газовый контракт был подписан вовремя.

Как ранее писал «Ракурс», Украина обнародовала протокол газовых переговоров с Россией. Договор будет заключен сроком на пять лет и будет предусматривать минимальные объемы транзита российского газа в Европу через территорию Украины