Газові контракти підготовлені: «Нафтогаз» назвав дату підписання

ГТС. Фото: pravdainform.com.ua

https://racurs.ua/ua/n131269-gazovi-kontrakty-pidgotovleni-naftogaz-nazvav-datu-pidpysannya.html

Ракурс

Газові контракти повністю підготовлені «Нафтогазом». Також українська сторона підготувала проекти контрактів, які передбачають сплату російською стороною 3 млрд дол. згідно з рішенням Стокгольмського арбітражного суду. У «Нафотгазі» розраховують, що контракти будуть підписані російською стороною 27 грудня.

Про це у своєму Facebook повідомляв комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

Вітренко уточнив, що 26 грудня відбудеться зустріч представників «Нафтогазу» і «Газпрому», на якій остаточно будуть обговорені всі умови контрактів. Російська сторона також підготує свої варіанти договорів. Тому під час зустрічі буде складено спільний варіант договору, в якому будуть враховані побажання двох сторін.

Вітренко зазначив, що «Нафтогаз» не йтиме на суцільні поступки при складанні загального договору і не допустить здачі національних інтересів. Чиновник сподівається, що до п’ятниці сумісний договір буде складений і підписаний сторонами. При необхідності, представники «Нафтогазу» будуть працювати і на вихідних.

Вітренко додав, що зробить все від нього залежне, щоб газовий контракт був підписаний вчасно.

Як раніше писав «Ракурс», Україна оприлюднила протокол газових переговорів з Росією. Договір буде укладено строком на п’ять років і передбачатиме мінімальні обсяги транзиту російського газу до Європи через територію України