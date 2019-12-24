Газовые переговоры: Оржель объяснил, почему Киев согласился отозвать иски против Газпрома, фото — Mind

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Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель объяснил, почему Киев согласился отозвать иски против «Газпрома» из Стокгольмского арбитража.

Министр считает, что Украине пришлось бы долго ожидать реально уплаченных средств, одновременно газотранспортная система не работала бы, а госбюджет не получал доходы от прокачки.

Потенциальный выигрыш в арбитраже против «Газпрома» (12,2 млрд долл.) можно было бы получить только через 3−5 лет судов и простоя украинской газотранспортной системы, — написал Оржель в колонке для ЭП.

Он напомнил, что Киев вышел из переговоров с результатом более 3 млрд долл. по арбитражу плюс ориентировочно 3 млрд долл. за транзит в год в течение пяти лет.

В перспективе мы получим около 18 млрд долл. и без кабальных условий относительно приобретения российского газа, — написал министр.

Он утверждает, что новые договоренности помогут получить больше денег от транзита, чем Киев мог выиграть в суде при отсутствии транзитного договора.

Между тем председатель профильного комитета Рады Андрей Герус рассказал, как будут тратить 3 млрд долл., которые «Газпром» выплатит «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража. В эфире «Громадського» Герус сообщил, что отсуженные у россиян средства могут пойти на погашение кредитов «Нафтогаза», инвестирование в увеличение добычи газа и пополнение госбюджета.

Напомним, что 20 декабря во время трехсторонних переговоров Украина, РФ и Еврокомиссия достигли договоренности относительно транзита российского газа через территорию Украины. В Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей.

Сегодня Оржель заявил, что цена на газ в январе должна снизиться, если Россия выполнит все договоренности о транзите, которые были достигнуты в ходе «газовых переговоров».