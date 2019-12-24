Цена на газ. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n131267-cena-na-gaz-mojet-snizitsya-v-yanvare-esli-rossiya-budet-vypolnyat-dogovorennosti-kabmin.html

Ракурс

Цена на газ в январе должна снизиться, если Россия выполнит все договоренности о транзите, которые были достигнуты в ходе «газовых переговоров».

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, пишет «Экономическая правда».

Министр отметил, что цена газа в декабре уже снизилась на 8%, а в январе при стабильной обстановке на рынке можно ожидать еще большего снижения стоимости голубого топлива.

Однако, Оржель не исключает возможности того, что Россия прекратит транзит газа через территорию Украины. На этот случай правительство предусмотрело фиксированную цену на газ для населения до конца отопительного сезона.

Фиксированную цену на газ Оржель сравнил с медицинской страховкой. Ведь никто не собирается болеть, но в случае болезни страховка позволит избежать значительных финансовых затрат, которые обойдутся намного дороже суммы страховых платежей.

Как ранее писал «Ракурс», НАК «Нафтогаз Украины» продлил срок принятия решения об отказе от гарантированной квартальной цены на газ до 30 декабря 2019 года. Потребителям, которые желают отказаться от гарантированной квартальной цены, будет предложен алгоритм выхода из программы.