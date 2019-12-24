Ціна на газ. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n131267-cina-na-gaz-moje-znyzytysya-u-sichni-yakscho-rosiya-bude-vykonuvaty-domovlenosti-kabmin.html

Ракурс

Ціна на газ у січні повинна знизитися, якщо Росія виконає всі домовленості про транзит, які були досягнуті в ході «газових переговорів».

Про це повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель, пише «Економічна правда».

Міністр зазначив, що ціна газу в грудні вже знизилася на 8%, а в січні при стабільній обстановці на ринку можна очікувати ще більшого зниження вартості блакитного палива.

Однак, Оржель не виключає можливості того, що Росія припинить транзит газу через територію України. На цей випадок уряд передбачив фіксовану ціну на газ для населення до кінця опалювального сезону.

Фіксовану ціну на газ Оржель порівняв із медичною страховкою. Адже ніхто не збирається хворіти, але в разі хвороби страховка дозволить уникнути значних фінансових витрат, які обійдуться набагато дорожче суми страхових платежів.

Як раніше писав «Ракурс», НАК «Нафтогаз України» продовжив термін прийняття рішення про відмову від гарантованої квартальної ціни на газ до 30 грудня 2019 року. Споживачам, які бажають відмовитися від гарантованої квартальної ціни, буде запропоновано алгоритм виходу з програми.