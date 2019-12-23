Ціна на газ. Фото: Подія

https://racurs.ua/ua/n131212-termin-vidmovy-vid-garantovanoyi-ciny-na-gaz-prodovjeno-do-30-grudnya-naftogaz.html

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НАК «Нафтогаз України» продовжив термін прийняття рішення про відмову від гарантованої квартальної ціни на газ до 30 грудня 2019 року. Споживачі, які бажають відмовитися від гарантованої квартальної ціни, можуть звернутися до регіональних компаній. Їм буде запропоновано алгоритм виходу з програми.

Центри обслуговування клієнтів будуть працювати до 28 грудня. В особистих кабінетах споживачів опція відмови від програми буде доступна до 30 грудня, незважаючи на святкові і вихідні дні, повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

Як відомо, з 1 січня 2020 роки для споживачів будуть діяти дві цінові пропозиції на газ: квартальна і щомісячна.

Квартальна ціна зафіксована на рівні 5,5 тис. грн за 1 тис.куб. м (без ПДВ, транспортних витрат і націнки газзбутів) і буде діяти до кінця опалювального сезону для споживачів, які уклали відповідний договір.

Щомісячна ціна у січні 2020 року також ще складе 5,5 тис. грн за 1 тис. куб. м (без ПДВ, транспортних витрат і націнки газзбутів). Однак, у наступних місяцях опалювального сезону вона може бути вищою або нижчою гарантованої ціни.

У споживачів є час до 30 грудня, щоб вирішити, за якою ціною вони будуть купувати газ протягом опалювального сезону. Споживачі, які відмовляться від гарантованої квартальної ціни, назад повернутися в програму після 30 грудня не зможуть.