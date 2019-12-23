Цена на газ. Фото: Событие

https://racurs.ua/n131212-srok-otkaza-ot-garantirovannoy-ceny-na-gaz-prodlen-do-30-dekabrya-naftogaz.html

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НАК «Нафтогаз Украины» продлил срок принятия решения об отказе от гарантированной квартальной цены на газ до 30 декабря 2019 года. Потребители, которые желают отказаться от гарантированной квартальной цены, могут обратиться в региональные компании. Им будет предложен алгоритм выхода из программы.

Центры обслуживания клиентов будут работать до 28 декабря. В личных кабинетах потребителей опция отказа от программы будет доступна до 30 декабря, несмотря на праздничные и выходные дни, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

Как известно, с 1 января 2020 года для потребителей будут действовать два ценовых предложения на газ: квартальное и ежемесячное.

Квартальная цена зафиксирована на уровне 5,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов) и будет действовать до конца отопительного сезона для потребителей, заключивших соответствующий договор.

Ежемесячная цена в январе 2020 года также составит 5,5 тис. грн за 1 тыс. куб. м (без НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов). Однако, в последующих месяцах отопительного сезона она может быть выше или ниже гарантированной цены.

У потребителей есть время до 30 декабря, чтобы решить, по какой цене они будут покупать газ в течение отопительного сезона. Потребители, которые откажутся от гарантированной квартальной цены, обратно вернуться в программу после 30 декабря не смогут.