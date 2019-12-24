Газові переговори: Оржель пояснив, чому Київ погодився відкликати позови проти Газпрому, фото — Mind

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Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель пояснив, чому Київ погодився відкликати позови проти «Газпрому» із Стокгольмського арбітражу.

Міністр вважає, що Україні довелося б довго очікувати реально сплачених коштів, водночас газотранспортна система не працювала б, а держбюджет не отримував доходи від прокачування.

Потенційний виграш за арбітраж проти «Газпрому» (12,2 млрд дол.) можливо було б отримати лише через 3−5 років судів та простою української газотранспортної системи, — написав Оржель в колонці для ЕП.

Він нагадав, що Київ вийшов із переговорів із результатом понад 3 млрд дол. по арбітражу плюс орієнтовно 3 млрд дол. за транзит на рік впродовж п’яти років.

У перспективі ми отримаємо близько 18 млрд дол. і без кабальних умов щодо придбання російського газу, — написав міністр.

Він переконує, що нові домовленості допоможуть отримати більше коштів від транзиту, ніж Київ міг виграти у суді за відсутності транзитного договору.

Тим часом голова профільного комітету Ради Андрій Герус розповів, як витрачатимуть 3 млрд дол., які «Газпром» має виплатити «Нафтогазу» за рішенням Стокгольмського арбітражу. В ефірі «Громадського» Герус повідомив, що відсуджені у росіян кошти можуть піти на погашення кредитів «Нафтогазу», інвестуватися у збільшення видобутку газу і поповнити держбюджет.

Нагадаємо, що 20 грудня під час тристоронніх переговорів Україна, РФ і Єврокомісія досягли домовленості щодо транзиту російського газу через територію України. У Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей.

Сьогодні Оржель заявив, що ціна на газ у січні повинна знизитися, якщо Росія виконає всі домовленості про транзит, які були досягнуті в ході «газових переговорів».