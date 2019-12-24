Суддя Конституційного суду Мельник раптово подав у відставку, фото — "Судово-юридична газета"

https://racurs.ua/ua/n131270-suddya-konstytuciynogo-sudu-melnyk-raptovo-podav-u-vidstavku-zmi.html

Ракурс

Суддя Конституційного суду України Микола Мельник 24 грудня подав у відставку.

Про його таке раптове рішення сьогодні повідомило УНІАН із посланням на джерело в суді. Офіційне підтвердження цієї інформації на сайті КСУ наразі відсутнє.

Співрозмовник агентства зазначив, що Конституційний суд звільнив Мельника під час спеціального пленарного засідання. Мельник начебто пішов у відставку за власним бажанням, написавши відповідну заяву. Про причини, які спонукали суддю скласти повноваження, не повідомляється.

Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Микола Мельник був призначений на посаду судді КСУ Верховною Радою 13 березня 2014 року.

З травня 2012 року він був членом Конституційної Асамблеї. На початку грудня 2013 року подав заяву про вихід з неї у зв’язку з відмовою політичного керівництва держави від євроінтеграційного курсу розвитку України та кривавим побиттям учасників мирної акції 30 листопада 2013 року на Майдані у Києві.

У травні в КСУ змінився голова. Судді більшістю голосів проголосували за звільнення Станіслава Шевчука. У листопаді «Ракурс» повідомляв про складення присяги новопризначеними суддями Конституційного суду України Петром Філюком та Галиною Юровською. Їх обох шляхом таємного голосування обрали суддями КСУ 29 та 30 жовтня на ХVІІ позачерговому з’їзді суддів України.