Державний борг. Фото: rozumna-sila.org

https://racurs.ua/ua/n131271-derjavnyy-borg-ukrayiny-u-nacionalniy-valuti-znyzyvsya-u-lystopadi-minfin.html

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Сукупний державний борг України у листопаді 2019 року знизився. За місяць розмір державного боргу і гарантованого державою боргу, розрахованого у національній валюті, зменшився на 2,67% у порівнянні з жовтнем.

У грошовому виразі сукупний державний борг становить 1,99 трлн грн. Це найнижчий рівень боргу за останні два роки, повідомляє Міністерство фінансів України.

У доларовому еквіваленті сукупний борг України виріс на 1,2% і становить 82,83 млрд дол.

Із початку року державний і гарантований державою борг у національній валюті зменшився на 8,19%, а у доларовому еквіваленті зріс на 5,75%. На коливання суми державного боргу суттєво вплинуло зміцнення національної валюти.

У листопаді витрати державного бюджету з погашення державного боргу склали 19,8 млрд грн, з обслуговування — 16,8 млрд грн.