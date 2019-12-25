Кузьменко будет судиться с МВД и Аваковым. Фото: Zik

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Юлия Кузьменко, врач и волонтер, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, будет судиться с Министерством внутренних дел Украины.

Иск в Печерский районный суд города Киева на МВС зарегистрирован 23 декабря. Третьими лицами выступают глава министерства Арсен Аваков и телерадиокомпания «Украина». Указывается, что Кузьменко судится за «защиту, чести, достоинства и деловой репутации». Об этом говорится в реестре судебных дел, сообщает «Громадське».

Адвокат подозреваемой пояснила, что 13 декабря в программе «Свобода слова Савика Шустера» Аваков заявил, что Кузьменко отказалась давать показания по делу убийства Шеремета, что есть якобы неправда. Защита Кузьменко настаивает на опровержении этой информации.

Напомним, 24 декабря Апелляционный суд Киева рассмотрел жалобу адвоката на принятие предварительного пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Фемида оставила ее в СИЗО до 8 февраля. Правоохранители считают, что именно 40-летняя Кузьменко якобы закладывала взрывчатку под авто Шеремета.