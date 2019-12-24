Дело Шеремета: Кузьменко оставили под арестом, фото — "Левый берег"

https://racurs.ua/n131260-kuzmenko-ostavili-pod-arestom-reshenie-po-delu-sheremeta.html

Ракурс

Апелляционный суд Киева оставил врача и волонтера Юлию Кузьменко под арестом. Сегодня в нем рассматривали жалобу адвоката на избрание предыдущей меры пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Кузьменко 13 декабря арестовали на два месяца (до 8 февраля 2020 года). Вместе с ней Печерский райсуд Киева арестовал и Андрея Антоненко. Еще одного фигуранта в деле, Яну Дугарь, отправили под круглосуточный домашний арест до 8 февраля.

Защита, подавая ходатайство, считала, что решение о мере пресечения для Кузьменко принято с нарушением требований уголовного процессуального закона. Суд должен был рассмотреть апелляцию еще 20 декабря, но тогда на заседание не явились представители стороны обвинения. Протест сторонников Кузьменко против затягивания рассмотрения завершился силовым выдворением подозреваемой из зала суда.

Шеремета убили 20 июля 2016 в центре Киева. Неизвестные заминировали и взорвали его автомобиль. Министр внутренних дел Арсен Аваков 12 декабря сообщил, что по делу об убийстве журналиста задержали сержанта Сил спецопераций и музыканта Антоненко, медика «Охматдета» Кузьменко. Силовики считают, что именно 40-летняя Кузьменко якобы закладывала взрывчатку под авто Шеремета.