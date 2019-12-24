Справа Шеремета: Кузьменко залишили під арештом, фото — "Главком"

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Ракурс

Апеляційний суд Києва залишив лікаря та волонтера Юлію Кузьменко під арештом. Сьогодні в ньому розглядали скаргу адвоката на ухвалення попереднього запобіжного заходу підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Кузьменко 13 грудня арештували на два місяці (до 8 лютого 2020 року). Разом із нею Печерський райсуд Києва арештував й Андрія Антоненка. Ще одного фігуранта справи, Яну Дугарь, відправили під цілодобовий домашній арешт до 8 лютого.

Захист, подаючи клопотання, вважав, що ухвала про запобіжний захід для Кузьменко прийнята з порушенням вимог кримінального процесуального закону. Суд повинен був розглянути апеляцію ще 20 грудня, але тоді на засідання не з’явилися представники сторони обвинувачення. Протест прихильників Кузьменко проти затягування розгляду завершився силовим видворенням підозрюваної із зали суду та сутичками.

Шеремета вбили 20 липня 2016 року у центрі Києва. Невідомі замінували і підірвали його автомобіль. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня повідомив, що у справі про вбивство журналіста затримали сержанта Сил спецоперацій та музиканта Антоненка, медика «Охматдиту» Кузьменко. Силовики стверджують, що саме 40-річна Кузьменко нібито закладала вибухівку під авто Шеремета.