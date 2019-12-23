Вбивство Шеремета: Антоненко перебуватиме в СІЗО. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n131205-vbyvstvo-sheremeta-antonenko-perebuvatyme-v-sizo.html

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Андрій Антоненко, підозрюваний в організації вбивства журналіста Павла Шеремета в Києві кілька років тому, утримуватиметься в слідчому ізоляторі.

Апеляційний суд Києва сьогодні відхилив його скаргу на арешт. Також було відмовлено в передачі підозрюваного на поруки.

Таким чином залишено чинним рішення Печерського райсуду Києва, який 13 грудня відправив Антоненка під арешт. Запобіжний захід діятиме щонайменше до 8 лютого.

Шеремет загинув у липні 2016 року в середмісті Києва. Невідомі підірвали його авто. Понад три роки у справі не було прогресу.

12 грудня влада заявила про затримання групи осіб, які нібито причетні до вбивства журналіста. Серед підозрюваних опинився учасник бойових дій на Донбасі, музикант Антоненко, а також волонтер, дитячий хірург Юлія Кузьменко. Слідство запевняє, що саме ця жінка замінувала автомобіль Шеремета.

Завтра апеляційний суд також розглядатиме її скаргу на арешт, хоча мав зробити це ще 20 грудня. Однак тоді на суд не з’явилися представники сторони обвинувачення, а протест Кузьменко проти затягування розгляду її апеляції завершився силовим видворенням жінки із зали суду та сутичками силовиків із присутніми там активістами.