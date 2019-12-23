У Дніпрі затримали злочинну групу, яка підірвала з гранатомета автомобіль, фото: Вікіпедія

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Ракурс

У Дніпрі затримано злочинну групу.

Члени угрупування підозрюються у підриві автомобіля, який стався у 2018 році. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Підозрюваних співробітники правоохоронних органів затримали 23 грудня. Під час обшуку в одного з чоловіків вилучили пістолет. Затримані — мешканці міста Дніпро та міста Синельникове віком 30 — 55 років.

Слідством встановлено, що 28 січня 2018 року у бік автомобіля Toyota Land Cruiser 200 один з членів групи здійснив постріл з ручного протитанкового гранатомету. В салоні в цей момент перебували 46-річний водій та пасажир. Вони не постраждали.

Поліцейські з’ясували, що до злочину причетні четверо чоловіків. Вони розподілили ролі між собою, ретельно спланували злочин.

Справу розслідують за ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. У випадку доведення провини санкції статей передбачають від 10 років до довічного ув’язнення.

Раніше поліція повідомила подробиці перестрілки та вибуху гранати у Харкові. За словами правоохоронців, відбулась бандитська розбірка.