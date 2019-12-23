В Днепре задержали преступную группу, которая подорвала из гранатомета автомобиль, фото: Википедия

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В Днепре задержали преступную группу.

Члены группировки подозреваются в подрыве автомобиля, который произошел в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Подозреваемых сотрудники правоохранительных органов задержали 23 декабря. Во время обыска у одного из мужчин изъяли пистолет. Задержанные — жители города Днепр и города Синельниково в возрасте 30 — 55 лет.

Следствием установлено, что 28 января 2018 года в сторону автомобиля Toyota Land Cruiser 200 один из членов группы выстрелил из ручного противотанкового гранатомета. В салоне в этот момент находились 46-летний водитель и пассажир. Они не пострадали.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастны четверо мужчин. Они распределили роли между собой, тщательно спланировали преступление.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины санкции статей предусматривают от 10 лет до пожизненного заключения.

Ранее полиция сообщила подробности перестрелки и взрыва гранаты в Харькове. По словам правоохранителей, состоялась бандитская разборка.