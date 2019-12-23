Автомобиль Павел Шеремета взорвали взрывчатым веществом на основе гексогена, фото: ICTV

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При подрыве автомобиля журналиста Павла Шеремета, совершенному в центре Киева в 2016 году, использовалась вещество, аналогичное тому, которое эксперты обнаружили в мине, конфискованной у одного из подозреваемых в убийстве — Андрея Антоненко.

Речь идет о взрывчатом веществе на основе гексогена. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции со ссылкой на результаты взрывотехнической экспертизы, проведенной специалистами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста.

Также такой взрывной материал применялся в устройстве, которым было осуществлено покушение на предпринимателя из Ивано-Франковской области.

Отмечается, что эксперты установили, что изъятая в Антоненко мина была кустарным способом выхолощенной противопехотных осколочной миной МОН-50, корпус которой был изготовлен в 1987 году в Болгарии, а взрывчатым веществом ВВ 5-А она была снаряжена на «Самарском заводе взрывчатых веществ» в 1987 году.

Антоненко во время сегодняшнего заседания апелляционного суда по избранной ему мере пресечения опроверг, что у него хранилась взрывчатка.

Это ложь. Нет там никакой взрывчатки. Это просто пустая коробка, — заявил он журналистам.

«Це не вибухівка. Просив сховати, бо злякався» — підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета військовий і музикант Андрій Антоненко розповів, що просив заховати коробку, а не вибухівку pic.twitter.com/OpTzPTgg8i — hromadske (@HromadskeUA) December 23, 2019

Напомним, сегодня суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко.