Минкульт готовит законопроект о дезинформации, фото: pixabay

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Законопроект о дезинформации подготовит министерство культуры.

В начале января 2020 года его планируется представить на обсуждение. В Telegram-канале об этом сообщил руководитель Министерства культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Чиновники готовятся ко второму этапу обсуждения. Министр назвал инициативу «общественно важной», поэтому, по его мнению, и нужен публичный диалог.

В начале января готовы дорабатывать на основе публичного диалога, — заявил руководитель ведомства.

Глава Минкульта рассказал, что законопроект находится на финальной стадии разработки. Последние полтора месяца он нарабатывался вместе с журналистами.

Напомним, в ноябре министр Бородянский рассказал, как будет бороться с фейками. Он сообщил, что сотрудники его ведомства намерены разъяснить такое понятие, как дезинформация.