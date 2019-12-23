Английский спринтер-спаниель. Фото: Freepik

https://racurs.ua/n131201-rojdestvenskoe-chudo-v-belgii-bludnyy-pes-cherez-6-let-vernulsya-k-hozyayke-foto.html

Ракурс

Рождественское чудо случилось в пригороде Брюсселя в Бельгии. Английский спринтер-спаниель, который пропал шесть лет назад, неожиданно вернулся к своей хозяйке.

О необычном случае рассказал бельгийский телеканал RTBF.

Хозяйке пса Франсуазе позвонили из полиции и сообщили, что возле одного из магазинов была обнаружена ее собака. Определить хозяйку пса помог чип с номером телефона, который был обнаружен на собаке.

Франсуаза была очень удивлена, так как уже не надеялась увидеть своего пса по кличке Хьюстон, который пропал более шесть лет назад. Собака не сразу узнала свою хозяйку, но по приезду домой быстро вспомнила обстановку. Также пес вспомнил мужа и сына Франсуазы.

По словам хозяйки, Хьюстон быстро адаптировался и стал вести себя как прежде, но его пугают незнакомые люди, а также открывающиеся и закрывающиеся двери.

Франсуаза считает возвращение Хьюстона рождественским чудом. Бельгийка полагает, что пес все эти годы просидел взаперти, но потом ему удалось сбежать.

Как писал «Ракурс», в американском городке Франклин, расположенном в штате Массачусетс, служебная собака по кличке Бен украла в полицейском участке рождественские игрушки, которые американские правоохранители собирали для детей.