Англійський спринтер-спанієль. Фото: Freepik

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Ракурс

Різдвяне диво сталося у передмісті Брюсселя в Бельгії. Англійський спринтер-спанієль, який зник шість років тому, несподівано повернувся до своєї господині.

Про незвичайний випадок розповів бельгійський телеканал RTBF.

Господині пса Франсуазі зателефонували з поліції і повідомили, що біля одного з магазинів знайдений її собака. Визначити господиню пса допоміг чіп із номером телефону, який був виявлений на собаці.

Франсуаза була дуже здивована, так як вже не сподівалася побачити свого пса на прізвисько Х’юстон, який пропав більше шести років тому. Собака не впізнала свою господиню, але по приїзді додому швидко згадала обстановку. Також пес згадав чоловіка і сина Франсуази.

За словами господині, Х’юстон швидко адаптувався і вже поводиться, як і раніше, але його лякають незнайомі люди, а також звук відкривання та закривання дверей.

Франсуаза вважає повернення Х’юстона різдвяним дивом. Бельгійка припускає, що її пес всі ці роки просидів під замком, але потім йому вдалося втекти.

Як писав «Ракурс», в американському містечку Франклін, розташованому в штаті Массачусетс, службовий собака вкрав у поліцейській дільниці різдвяні іграшки, які американські правоохоронці збирали для дітей.