Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n131200-pogoda-v-ukrayini-na-24-grudnya-prognozuut-sylni-poryvy-vitru-zlyvy-ta-tuman-karta.html

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Погода в Україні 24 грудня очікується складна — з дощем, хуртовинами та мокрим снігом.

На крайньому заході синоптики обіцяють значний дощ, а в Карпатах значний мокрий сніг. Прогнозують пориви вітру 15−20 м/с й хуртовина. Крім того, вночі та вранці в Україні, крім більшості західних областей, туман. Температура повітря вночі від 4° тепла до 9° вище нуля за Цельсієм. Вдень прогнозують від 4° тепла до 11° вище нуля на Донбасі. Про це сьогодні повідомив український Гідрометцентр.

Погода в Києві 24 грудня прогнозується дощова. Температура повітря вночі 6−8° тепла, а вдень теж 6−8° тепла.

У Львові завтра очікуються значні дощі. Стовпчики термометрів вночі покажуть 5−7° тепла, вдень 5−7° вище нуля.

В Одесі у вівторок йтиме дощ. Вночі температура повітря 7−9° тепла, вдень 9−11° тепла.

У Дніпрі завтра хмарність теж обіцяють опади. Вночі температура повітря 6−8° вище нуля, а вдень теж 6−8° тепла.

У Харкові найближчої доби буде хмарно, без опадів. Вночі температура повітря 4−6° морозу, вдень 4−6° вище нуля.

У Карпатах 24 грудня очікуються значні дощі. Температура повітря вночі від 5−7° морозу, вдень теж 5−7° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 24 грудня прогнозується відносно спокійна. Невеликі збурення очікуються впродовж доби.

Нагадаємо, продовж найближчих двох днів в Україні очікуються значні дощі. А в Карпатах прогнозують сильний мокрий сніг, хуртовини, шквали та ожеледицю.