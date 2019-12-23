Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 24 декабря ожидается сложная — с дождем, метелями и мокрым снегом.

На крайнем западе синоптики обещают значительный дождь, а в Карпатах значительный мокрый снег. Прогнозируют порывы ветра 15−20 м/с и метель. Кроме того, ночью и утром в Украине, кроме большинства западных областей, туман. Температура воздуха ночью от 4° тепла до 9° выше нуля по Цельсию. Днем прогнозируют от 4° тепла до 11° выше нуля на Донбассе. Об этом сегодня сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 24 декабря прогнозируется дождливая. Температура воздуха ночью 6−8° тепла, а днем тоже 6−8° тепла.

Во Львове завтра ожидаются значительные дожди. Столбики термометров ночью покажут 5−7° тепла, днем 5−7° выше нуля.

В Одессе во вторник будет идти дождь. Ночью температура воздуха 7−9° тепла, днем 9−11° тепла.

В Днепре завтра дождь тоже обещают осадки. Ночью температура воздуха 6−8° выше нуля, а днем тоже 6−8° тепла.

В Харькове в ближайшие сутки будет облачно, без осадков. Ночью температура воздуха 4−6° мороза, днем 4−6° выше нуля.

В Карпатах 24 декабря ожидаются значительные дожди. Температура воздуха ночью 5−7° мороза, днем тоже 5−7° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 24 декабря прогнозируется относительно спокойная. Небольшие возмущения ожидаются в течение суток.

Напомним, в течение ближайших двух дней в Украине ожидаются значительные дожди. А в Карпатах прогнозируют сильный мокрый снег, метели, шквалы и гололедицу.