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Мінкульт готує законопроект про дезінформацію, фото: pixabay
Мінкульт готує законопроект про дезінформаціюhttps://racurs.ua/ua/n131202-minkult-gotuie-zakonoproekt-pro-dezinformaciu.htmlРакурс
Законопроект про дезінформацію підготує міністерство культури.
На початку січня 2020 року його заплановано представити на обговорення. В Telegram-каналі про це повідомив керівник Міністерства культури, молоді і спорту Володимир Бородянський.
Урядовці готуються до другого етапу обговорення. Чиновник назвав ініціативу «суспільно важливою», тому, на його думку, і потрібен публічний діалог.
На початку січня готові доопрацьовувати на основі публічного діалогу, — заявив керівник відомства.
Глава Мінкульту розповів, що законопроект знаходиться на фінальній стадії розробки. Останні півтора місяці він напрацьовувався спеціалістами разом з представниками журналістської та медіа спільноти.
Нагадаємо, у листопаді міністр Бородянський розповів, як боротиметься із фейками. Він повідомив, що співробітники його відомства мають намір розтлумачити таке поняття, як дезінформація.
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