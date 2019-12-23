Законопроект про дезінформацію підготує міністерство культури.

На початку січня 2020 року його заплановано представити на обговорення. В Telegram-каналі про це повідомив керівник Міністерства культури, молоді і спорту Володимир Бородянський.

Урядовці готуються до другого етапу обговорення. Чиновник назвав ініціативу «суспільно важливою», тому, на його думку, і потрібен публічний діалог.

На початку січня готові доопрацьовувати на основі публічного діалогу, — заявив керівник відомства.

Глава Мінкульту розповів, що законопроект знаходиться на фінальній стадії розробки. Останні півтора місяці він напрацьовувався спеціалістами разом з представниками журналістської та медіа спільноти.

Нагадаємо, у листопаді міністр Бородянський розповів, як боротиметься із фейками. Він повідомив, що співробітники його відомства мають намір розтлумачити таке поняття, як дезінформація.