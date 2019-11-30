Інформаційна політика: міністр Бородянський розповів як боротиметься із фейками, фото — Трибуна

https://racurs.ua/ua/n130178-kontent-bude-reguluvatysya-ministr-borodyanskyy-rozpoviv-yak-borotymetsya-iz-feykamy.html

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Уряд має намір боротися з дезінформацією і подати в Раду відповідний законопроект. Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський розповів, що його відомство має намір розтлумачити таке поняття, як дезінформація.

Це інформація, яка спотворює суспільну думку і шкодить національним інтересам. Це поняття треба наповнювати детальним змістом, а також критеріями, щоб цим неможливо було зловживати, — заявив Бородянський в інтерв’ю «Дзеркалу тижня».

Він пояснив, що Україна на відміну від європейських країн зобов’язана регулювати інформаційну сферу, оскільки норми, які обговорюються в законопроекті про дезінформацію, діятимуть доти, доки частина України буде тимчасово окупована.

Законопроект передбачатиме не регулювання блогосфери, а регулювання контенту.

Якщо хтось порушує українське законодавство з допомогою певного контенту, наприклад, закликає до ворожнечі, то нестиме за це відповідальність. Ми хочемо сказати, що контент підпадає під регуляцію, — повідомив Бородянський.

На його думку, законопроект щодо протидії дезінформації допоможе людям «зрозуміти, що є правда, а що є неправда». Він заперечив твердження про те, що урядове регулювання інформаційної діяльності має на меті закрити журналістські розслідування.