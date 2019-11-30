Информационная политика: министр Бородянский рассказал как будет бороться с фейками, фото — Трибуна

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Правительство намерено бороться с дезинформацией и подать в Раду соответствующий законопроект. Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал, что его ведомство намерено разъяснить в нем понятие дезинформации.

Это информация, которая искажает общественное мнение и вредит национальным интересам. Это понятие надо наполнять подробным содержанием, а также критериям, чтобы этим невозможно было злоупотреблять, — заявил Бородянский в интервью «Зеркалу недели».

Он пояснил, что Украина в отличие от европейских стран обязана регулировать информационную сферу и обсуждать в законопроекте о дезинформации нормы, которые будут действовать до тех пор, пока часть Украины будет временно оккупирована. Законопроект будет предусматривать не регулирование блогосферы, а регулирование контента.

Если кто-то нарушает украинское законодательство при помощи определенного контента, например, призывает к вражде, то будет нести за это ответственность. Мы хотим сказать, что контент подпадает под регуляцию, — сообщил Бородянский.

По его мнению, законопроект о противодействии дезинформации поможет людям «понять, что правда, а что неправда». Он опроверг утверждение о том, что правительственное регулирование информационной деятельности запретит журналистские расследования.