Контент будет регулироваться: министр Бородянский рассказал, как планирует бороться с фейкамиhttps://racurs.ua/n130178-kontent-budet-regulirovatsya-ministr-borodyanskiy-rasskazal-kak-planiruet-borotsya-s-feykami.htmlРакурс
Правительство намерено бороться с дезинформацией и подать в Раду соответствующий законопроект. Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал, что его ведомство намерено разъяснить в нем понятие дезинформации.
Это информация, которая искажает общественное мнение и вредит национальным интересам. Это понятие надо наполнять подробным содержанием, а также критериям, чтобы этим невозможно было злоупотреблять, — заявил Бородянский в интервью «Зеркалу недели».
Он пояснил, что Украина в отличие от европейских стран обязана регулировать информационную сферу и обсуждать в законопроекте о дезинформации нормы, которые будут действовать до тех пор, пока часть Украины будет временно оккупирована. Законопроект будет предусматривать не регулирование блогосферы, а регулирование контента.
Если кто-то нарушает украинское законодательство при помощи определенного контента, например, призывает к вражде, то будет нести за это ответственность. Мы хотим сказать, что контент подпадает под регуляцию, — сообщил Бородянский.
По его мнению, законопроект о противодействии дезинформации поможет людям «понять, что правда, а что неправда». Он опроверг утверждение о том, что правительственное регулирование информационной деятельности запретит журналистские расследования.
Здесь речь не идет о нарушении свободы слова, это лишь средство регуляции и установление правил, — сказал министр.