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Автомобіль Павла Шеремета підірвали вибуховою речовиною на основі гексогену, фото: ICTV
Убивство Шеремета: для підриву автомобіля використовувалася речовина, аналогічна знайденій у вилученій в підозрюваного міні — поліція (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n131203-ubyvstvo-sheremeta-dlya-pidryvu-avtomobilya-vykorystovuvalasya-rechovyna-analogichna-znaydeniy.htmlРакурс
При підриві автомобіля журналіста Павла Шеремета, здійсненому в центрі Києва у 2016 році, використовувалася речовина, аналогічна тій, яку експерти виявили в міні, конфіскованій в одного з підозрюваних у вбивстві — Андрія Антоненка.
Йдеться про вибухову речовину на основі гексогену. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції з посиланням на результати вибухотехнічної експертизи, проведеної фахівцями Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Мін’юсту.
Також такий вибуховий матеріал застосовувався у пристрої, яким було здійснено на підприємця з Івано-Франківщини.
Зазначається, що експерти встановили, що вилучена в Антоненка міна була кустарним способом вихолощеною протипіхотною осколковою міною МОН-50, корпус якої був виготовлений у 1987 році в Болгарії, а вибуховою речовиною ВВ 5-А вона була споряджена на «Самарському заводі вибухових речовин» у 1987 році.
Антоненко під час сьогоднішнього засідання апеляційного суду щодо обраного йому запобіжного заходу, заперечив, що в нього зберігалася вибухівка.
Це брехня. Немає там ніякої вибухівки. Це просто порожня коробка, — заявив він журналістам.
«Це не вибухівка. Просив сховати, бо злякався» — підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета військовий і музикант Андрій Антоненко розповів, що просив заховати коробку, а не вибухівку pic.twitter.com/OpTzPTgg8i— hromadske (@HromadskeUA) December 23, 2019
Нагадаємо, сьогодні суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка.
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