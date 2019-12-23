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Автомобіль Павла Шеремета підірвали вибуховою речовиною на основі гексогену, фото: ICTV

Убивство Шеремета: для підриву автомобіля використовувалася речовина, аналогічна знайденій у вилученій в підозрюваного міні — поліція (ВІДЕО)

23 гру 2019, 16:26
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При підриві автомобіля журналіста Павла Шеремета, здійсненому в центрі Києва у 2016 році, використовувалася речовина, аналогічна тій, яку експерти виявили в міні, конфіскованій в одного з підозрюваних у вбивстві — Андрія Антоненка.

Йдеться про вибухову речовину на основі гексогену. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції з посиланням на результати вибухотехнічної експертизи, проведеної фахівцями Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Мін’юсту.

Також такий вибуховий матеріал застосовувався у пристрої, яким було здійснено на підприємця з Івано-Франківщини.

Зазначається, що експерти встановили, що вилучена в Антоненка міна була кустарним способом вихолощеною протипіхотною осколковою міною МОН-50, корпус якої був виготовлений у 1987 році в Болгарії, а вибуховою речовиною ВВ 5-А вона була споряджена на «Самарському заводі вибухових речовин» у 1987 році.

Антоненко під час сьогоднішнього засідання апеляційного суду щодо обраного йому запобіжного заходу, заперечив, що в нього зберігалася вибухівка.

Це брехня. Немає там ніякої вибухівки. Це просто порожня коробка, — заявив він журналістам.

Нагадаємо, сьогодні суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка.


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