Убийство Шеремета: Антоненко останется в СИЗО. Фото: LIGA.net

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Ракурс

Андрей Антоненко, подозреваемый в организации убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве несколько лет назад, будет содержаться в следственном изоляторе.

Апелляционный суд Киева сегодня отклонил его жалобу на арест. Также было отказано в передаче подозреваемого на поруки.

Таким образом оставлено в силе решение Печерского райсуда Киева, который 13 декабря отправил Антоненко под арест. Мера пресечения будет действовать по меньшей мере до 8 февраля.

Шеремет погиб в июле 2016 года в центре Киева. Неизвестные взорвали его автомобиль. Более трех лет в деле не было прогресса.

12 декабря власти заявили о задержании группы лиц, которые якобы причастны к убийству журналиста. Среди подозреваемых оказался участник боевых действий на Донбассе, музыкант Антоненко, а также волонтер, детский хирург Юлия Кузьменко. Следствие утверждает, что именно эта женщина заминировала автомобиль Шеремета.

Завтра апелляционный суд также будет рассматривать ее жалобу на арест, хотя должен был сделать это еще 20 декабря. Однако тогда на суд не явились представители стороны обвинения, а протест Кузьменко против затягивания рассмотрения ее апелляции завершился силовым выдворением женщины из зала суда и столкновениями силовиков с присутствующими там активистами.