МВД: В Украине не осталось работающих игорных заведений. Фото:

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В Украине по состоянию на 25 декабря не работает ни одно игорное заведение.

Правоохранители заблокировали деятельность 5 тыс. 300 игорных заведений, конфисковали почти 4,5 тыс. единиц оборудования на более 51 млн грн. Кроме того, расследуется 250 уголовных производств по факту занятия игорным бизнесом. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко в эфире «Громадському радио».

Их уже нет. Все заведения закрыты, — заявил советник Авакова и попросил граждан информировать правоохранителей о том, если какое-то игорное заведение все же будет работать.

Мартыненко пояснил, что до активизации борьбы с игорными заведениями действовало постановление Кабмина, которое позволяло продавать лотереи. Впоследствии правительство отменило это постановление, и теперь в Украине не существует никаких легальных оснований, чтобы заниматься такой деятельностью.

Есть тонкая грань между игорными заведениями и заведениями, которые занимались распространением лотерей, в том числе, электронных лотерей. Сейчас, в связи с тем, что у нас был провален закон о легализации игорного бизнеса, правила не были установлены, — отметил он.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада Украины провалила голосование за законопроект, который легализует в Украине игорный бизнес. За проект закона № 2285 «О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр» проголосовали лишь 213 парламентариев, его отправили на доработку.