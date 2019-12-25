Кроссоверы назвали вторым по величине источником углекислого газа в мире. Фото: Автоцентр

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Кроссоверы — второй по величине источник углекислого газа в мире.

Британский центр энергетических исследований (UKERC) опубликовал ежегодный «Обзор энергетической политики», в котором указал эту информацию. Ученые призывают правительство ограничить продажи полноразмерных автомобилей. Об этом говорится в документе, который опубликован на сайте UKERC.

По информации специалистов, за последний год рост выбросов CO2 отмечен лишь в транспортном секторе. Частично это связано с проблемами обезуглероживания тяжелых грузовиков, судов и самолетов, но легковые автомобили, особенно джипы, тоже не становятся «чище». Эксперты заявляют, что в последнее время очень сильно возросла популярность кроссоверов. С 2015 по 2018 год доля продаж этих машин в Великобритании выросла с 13,5% до 21,2%.

Международное энергетическое агентство подсчитало, что с 2010 года количество кроссоверов на дорогах увеличилось на 60%. Отмечается, что эти машины являются вторым крупнейшим источником углекислого года после энергетического сектора. При этом машины перегоняют даже авиацию и тяжелую промышленность.

Ученые утверждают, что спрос на большие автомобили саботирует переход на экологически чистый транспорт, поэтому этот процесс нужно контролировать.

Напомним, борьба с загрязнением воздуха, которая проводилась в Китае с 2013 по 2017 год, привела к неожиданным результатам. Властям удалось на 40% уменьшить концентрацию в воздухе твердых частиц диаметром в 2,5 микрон. Но это привело к значительному увеличению концентрации другого вредного для людей вещества — озона.