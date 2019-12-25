В Китае баллистическую ракету запускали с субмарины. Фото: Википедия

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Ракурс

Китай испытал баллистическую ракету JL-3, которая способна нести ядерный заряд.

Запуск ракеты состоялся 22 декабря в Бохайском заливе у берегов северного Китая. Ее запускала стратегическая подводная лодка китайского флота. Эта ракета способна поражать любые цели на территории Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает издание The Washington Times.

По информации СМИ, в течение 2017−2019 годов ракету JL-3 испытали четыре раза. Последние испытания состоялись на фоне сообщения Минобороны США о готовности к испытаниям ракет большой дальности Северной Кореей.

Американские спутники следили за запуском баллистической ракеты. Источники детали запуска не сообщили, однако отметили, что он прошел успешно. В то же время в Пентагоне заявили, что не владеют информацией о запуске.

Напомним, 30 ноября в Индии состоялись испытания баллистической ракеты среднего радиуса действия наземного базирования Agni-III. Она может оснащаться обычной или ядерной боеголовкой весом до 1,5 т, а дальность ее полета составляет 3 тыс. км.