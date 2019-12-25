Олег Приходько останется в СИЗО. Фото: censor.net

https://racurs.ua/n131299-okkupanty-v-krymu-prodlili-arest-aktivistu-prihodko.html

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Олег Приходько, украинский активист, останется в СИЗО до 10 февраля 2020 года.

Соответствующее решение принял подконтрольный России Верховный суд Крыма. Судьи оставили без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты на продление меры пресечения. Об этом 25 декабря сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на адвоката Назима Шейхмамбетова.

Верховный суд Крыма оставил решение Киевского районного суда в силе. Олег Аркадьевич ходатайствовал о том, чтобы меру пресечения ему изменили на домашний арест. Он считает, что уголовное дело против него сфабриковано. Будучи в пожилом возрасте, он не имеет ни возможности, ни оснований скрываться от следствия. Однако суд эти ходатайства не удовлетворил, — отметил он.

По словам защитника, оккупанты держат Приходько в камере «двойке», за политзаключенным проводят круглосуточное видеонаблюдение.

Напомним, 9 октября оккупанты ворвались в дом Приходько в городе Саки и задержали активиста. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что в гараже у Приходько якобы обнаружили «готовое к применению самодельное взрывное устройство».

Против задержанного украинца силовики возбудили уголовное дело по статьям УК России, предусматривающей ответственность за приготовление к теракту и незаконное изготовление взрывных устройств. В силовом ведомстве активиста назвали «приверженцем нацистской идеологии» и членом «украинских экстремистских организаций». Позже подконтрольный Кремлю Киевский райсуд города Симферополя отправил Олега Приходько на два месяца в следственном изоляторе.