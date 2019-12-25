Олег Приходько залишиться у СІЗО. Фото: censor.net

https://racurs.ua/ua/n131299-okupanty-v-krymu-prodovjyly-aresht-aktyvistu-pryhodku.html

Ракурс

Олег Приходько, український активіст, залишиться у СІЗО до 10 лютого 2020 року.

Відповідне рішення ухвалив підконтрольний Росії Верховний суд Криму. Судді залишили без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту на продовження запобіжного заходу. Про це 25 грудня повідомляє «Крим.Реалії» із посиланням на адвоката Назіма Шейхмамбетова.

Верховний суд Криму залишив рішення Київського районного суду в силі. Олег Аркадійович клопотав про те, щоб запобіжний захід йому змінили на домашній арешт. Він вважає, що кримінальна справа проти нього сфабрикована. Будучи в літньому віці, він не має ні можливості, ні підстав ховатися від слідства. Однак суд ці клопотання не задовольнив, — зазначив він.

За словами захисника, окупанти тримають Приходька в камері «двійці», за політв’язнем проводять цілодобове відеоспостереження.

Нагадаємо, 9 жовтня окупанти увірвалися в будинок Приходька в місті Саки й затримали активіста. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що в гаражі у Приходька нібито виявили «готовий до застосування саморобний вибуховий пристрій».

Проти затриманого українця силовики порушили кримінальну справу за статтями КК Росії, що передбачає відповідальність за приготування до теракту і незаконне виготовлення вибухових пристроїв. В силовому відомстві активіста назвали «прихильником нацистської ідеології» й членом «українських екстремістських організацій». Пізніше підконтрольний Кремлю Київський райсуд міста Сімферополя відправив Олега Приходька на два місяці в слідчому ізоляторі.