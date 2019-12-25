Жінку-військовослужбовця побили в Одеській області. Фото: novynarnia.com

https://racurs.ua/ua/n131298-na-odeschyni-pobyly-jinku-viyskovoslujbovcya-na-terytoriyi-viyskovoyi-chastyny.html

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В Одеській області сталося насилля над жінкою-військовослужбовцем на території однієї з військових частин.

Невідомі побили жінку-військову.Розслідування цього інциденту особисто контролює міністр оборони. Про це 25 грудня глава МОУ Андрій Загороднюк повідомив у своєму каналі в Telegram.

Щойно мені стало відомо про факт побиття жінки-військовослужбовця в одній із військових частин у Одеській області, — написав міністр оборони.

За словами очільника оборонного відомства, сьогодні з робочим візитом в Одесі перебуває його заступник Іван Руснак, який розбирається із ситуацією на місці. Військова служба правопорядку паралельно проводить службове розслідування, яке згодом передадуть до прокуратури.

Деталі інциденту наразі невідомі. В поліції Одеської області поки не коментували інцидент.

Нагадаємо, у серпні в Рівному жорстоко побили співробітницю поліції, яка прибула на виклик за фактом домашнього насильства. За напад на правоохоронця зловмиснику загрожує до п’яти років ув’язнення.