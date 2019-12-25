Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Жінку-військовослужбовця побили в Одеській області. Фото: novynarnia.com

На Одещині побили жінку-військовослужбовця на території військової частини

25 гру 2019, 18:34
999

В Одеській області сталося насилля над жінкою-військовослужбовцем на території однієї з військових частин.

Невідомі побили жінку-військову.Розслідування цього інциденту особисто контролює міністр оборони. Про це 25 грудня глава МОУ Андрій Загороднюк повідомив у своєму каналі в Telegram.

Щойно мені стало відомо про факт побиття жінки-військовослужбовця в одній із військових частин у Одеській області, — написав міністр оборони.

За словами очільника оборонного відомства, сьогодні з робочим візитом в Одесі перебуває його заступник Іван Руснак, який розбирається із ситуацією на місці. Військова служба правопорядку паралельно проводить службове розслідування, яке згодом передадуть до прокуратури.

Деталі інциденту наразі невідомі. В поліції Одеської області поки не коментували інцидент.

Нагадаємо, у серпні в Рівному жорстоко побили співробітницю поліції, яка прибула на виклик за фактом домашнього насильства. За напад на правоохоронця зловмиснику загрожує до п’яти років ув’язнення.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини