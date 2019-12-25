На Одещині побили жінку-військовослужбовця на території військової частиниhttps://racurs.ua/ua/n131298-na-odeschyni-pobyly-jinku-viyskovoslujbovcya-na-terytoriyi-viyskovoyi-chastyny.htmlРакурс
В Одеській області сталося насилля над жінкою-військовослужбовцем на території однієї з військових частин.
Невідомі побили жінку-військову.Розслідування цього інциденту особисто контролює міністр оборони. Про це 25 грудня глава МОУ Андрій Загороднюк повідомив у своєму каналі в Telegram.
Щойно мені стало відомо про факт побиття жінки-військовослужбовця в одній із військових частин у Одеській області, — написав міністр оборони.
За словами очільника оборонного відомства, сьогодні з робочим візитом в Одесі перебуває його заступник Іван Руснак, який розбирається із ситуацією на місці. Військова служба правопорядку паралельно проводить службове розслідування, яке згодом передадуть до прокуратури.
Деталі інциденту наразі невідомі. В поліції Одеської області поки не коментували інцидент.
Нагадаємо, у серпні в Рівному жорстоко побили співробітницю поліції, яка прибула на виклик за фактом домашнього насильства. За напад на правоохоронця зловмиснику загрожує до п’яти років ув’язнення.