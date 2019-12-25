Женщину-военнослужащего избили на территории воинской части в Одесской областиhttps://racurs.ua/n131298-jenschinu-voennoslujaschego-izbili-na-territorii-voinskoy-chasti-v-odesskoy-oblasti.htmlРакурс
В Одесской области произошло насилие над женщиной-военнослужащей на территории одной из воинских частей.
Неизвестные избили женщину-военную. Расследование этого инцидента лично контролирует министр обороны. Об этом 25 декабря глава МОУ Андрей Загороднюк сообщил в своем канале в Telegram.
Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащего в одной из воинских частей в Одесской области, — написал министр обороны.
По словам главы оборонного ведомства, сегодня с рабочим визитом в Одессе находится его заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте. Военная служба правопорядка параллельно проводит служебное расследование, которое впоследствии передадут в прокуратуру.
Детали инцидента пока неизвестны. В полиции Одесской области пока не комментировали инцидент.
Напомним, в августе в Ровно жестоко избили сотрудницу полиции, которая прибыла на вызов по факту домашнего насилия. За нападение на правоохранителя злоумышленнику грозит до пяти лет заключения.