Женщину-военнослужащего избили в Одесской области. Фото: novynarnia.com

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Ракурс

В Одесской области произошло насилие над женщиной-военнослужащей на территории одной из воинских частей.

Неизвестные избили женщину-военную. Расследование этого инцидента лично контролирует министр обороны. Об этом 25 декабря глава МОУ Андрей Загороднюк сообщил в своем канале в Telegram.

Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащего в одной из воинских частей в Одесской области, — написал министр обороны.

По словам главы оборонного ведомства, сегодня с рабочим визитом в Одессе находится его заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте. Военная служба правопорядка параллельно проводит служебное расследование, которое впоследствии передадут в прокуратуру.

Детали инцидента пока неизвестны. В полиции Одесской области пока не комментировали инцидент.

Напомним, в августе в Ровно жестоко избили сотрудницу полиции, которая прибыла на вызов по факту домашнего насилия. За нападение на правоохранителя злоумышленнику грозит до пяти лет заключения.