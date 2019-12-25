Киану Ривз сумел заработать 250 млн долл. в трилогии «Матрица». Фото: pexels.com

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Ракурс

Список кинозвезд Голливуда с самыми высокими гонорарами составили американские медиа.

На вершине рейтинга популярный актер Киану Ривз, сумевший заработать 250 млн долл. благодаря роли Нео в трилогии фантастических боевиков «Матрица». На второй позиции «Крепкий орешек» Брюс Уиллис, получивший гонорар в сумме 120 млн долл. за роль в фильме «Шестое чувство». Об этом сообщает Just Jared.

Третье место за Томом Крузом, заработавшим 100 млн долл. после выхода ленты «Война миров». Такую же сумму заработал Уилл Смит за роль агента J в фантастической комедии «Люди в черном 3». На пятой позиции снова гонорар Тома Круза за фильм «Миссия невыполнима: протокол Фантом». На этом блокбастере он заработал 75 млн долл.

Шестую, седьмую и восьмую позицию занимает Роберт Дауни-младший, который получил на свой счет по 75 млн долл. за фильмы «Мстители: финал», «Мстители: война бесконечности» и «Железный человек 3».

На девятой позиции Сандра Буллок с 70 млн долл. за фильм «Гравитация». На десятом — Том Круз с боевиком «Миссия невыполнима» и заработком в 70 млн долл.

Напомним, популярная актриса из США Дженнифер Энистон в ноябре возглавила список самых популярных американских актеров. Вторую позицию занял Дуэйн Дуглас Джонсон по прозвищу «Скала», который известен ролями в блокбастерах и считается одним из самых дорогих актеров Голливуда.