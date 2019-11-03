Дженнифер Энистон признана самой популярной актрисой. Фото: itc.ua

https://racurs.ua/n128938-v-ssha-nazvali-samyh-populyarnyh-akterov-sovremennosti.html

Ракурс

Дженнифер Энистон, популярная актриса из США, возглавила список самых популярных американских актеров.

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Вторую позицию занял Дуэйн Дуглас Джонсон по прозвищу «Скала», который известен ролями в блокбастерах и считается одним из самых дорогих актеров Голливуда. Список составило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на материалы аналитической компании MVP index, которая наблюдала за пожеланиями пользователей Facebook, Instagram, Twitter и YouTube с 22 по 29 октября 2019 года.

В пятерку самых популярных вошли Лили Рейнхарт («Ривердэйл», «Стриптизерши»), Камила Мендес («Ривердэйл») и Габриэль Юнион («Плохие парни 2», «Это все она», «10 вещей, которые я в тебе ненавижу»).

Также эксперты составили и список самых популярных комедийных актеров. Его возглавил Роланд Пауэлл («Знакомьтесь, семейка Блэков»), Джо Роган, Даррел Линн Хьюли («Разбивающая сердца»), Дэси Бэнкс и Коллин Беллинджер.

Касательно телепроектов, то больше всего американских читателей интересуют сериалы «Ривердэйл», «Анатомия страсти», «Ходячие мертвецы», «Губка Боб Квадратные Штаны» и «Очень странные дела».

Напомним, в октябре американского режиссера Дэвида Линча удостоили премии «Оскар» 2019 года. Этой наградой его отметили за весомый вклад в развитие кинематографа.